Создание рамок для программы по работе с фото

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок305 просмотров

Требуется создать 30 рамок для фотографий для использования в программе по работе с фото. 

Внимательно ознакомьтесь с приложенным ТЗ, сразу уточните непонятные моменты. 

Сначала необходимо сделать 5 пробных рамок (оплачиваются) 

Предлагайте вашу цену за полный комплект – 30 рамок. 

6 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров