Создание раскадровки для 3D видео

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Я ищу художника для создания раскадровки к 30-секундному 3D видео.

Сроки: 3-4 дня на первый вариант.

Оплата: попроектная, договорная (300-400USD).

Пожалуйста, покажите ваше портфолио в стилистике, соответствующей мультфильмам 'Энканто' и 'Моана'.

6 месяцев назад
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