Создание рекламного изображения

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки248 просмотров

Создание рекламного изображения для инсты (размеры, все учтено должно быть). Реклама химчистки салона автомобиля   С текстом на картинке «Открываем двери в мир чистоты». 

8 лет назад
RestorFX
Михаил 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$8
1 день
Работа была выполнена быстро , предоставленно два варианта. Все отлично, спасибо
Рекомендую Михаила как заказчика! Своевременная оплата и понятное ТЗ.

Заявки фрилансеров

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад