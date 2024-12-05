Создание спрайтов персонажа для визуальной новеллы

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки80 просмотров

Нужно нарисовать спрайты для визуальной новеллы в простом стиле аниме. Если вас заинтересовало данное предложение, то для начала я бы хотел посмотреть примеры ваших работ. Там уже и обговорим дальнейшие шаги и оплату.

Создание персонажей
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