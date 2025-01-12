Создание стикер пака из 5-6 персонажей

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Закрыт6 заявок204 просмотра

Требуется создать стикер пак из 5-6 персонажей. Ищем иллюстратора с опытом в создании ярких, мультяшных и простых дизайнов. Персонажи должны быть минималистичными и легко узнаваемыми, использовать 3-5 цветов на дизайн. Необходимы примеры работ.

Создание персонажейСоздание стикеров
4 месяца назад
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