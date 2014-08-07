Создание тематических рисунков в едином ключе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок279 просмотров

Требуется создать группу иллюстраций по описанию и картинкам в едином стиле для собственной колоды Таро редкой тематики. Цена указана за один рисунок. Рисунков будет не менее 50-ти. Потребуется умение работать с орнаментом. Стиль - натурализм под художника И. Билибина.

11 лет назад
LADDA
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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