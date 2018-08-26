необходимо сделать два рисунка и логотип для коробки под настольную игру, поле игры в среде Корал Вектор
Создания открытки в стиле пин-ап к Дню нефтяника
Открытка к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Стиль "Пин-ап"
Главные лица на открытке белый медведь и девушка в стиле "Пин-ап"
Подробное ТЗ в приложенном файле.
Бюджет до 3000 руб.
Заявки фрилансеров
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