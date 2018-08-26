Создания открытки в стиле пин-ап к Дню нефтяника

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок592 просмотра

Открытка к Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

Стиль "Пин-ап" 

Главные лица на открытке белый медведь и девушка в стиле "Пин-ап" 

Подробное ТЗ в приложенном файле.

Бюджет до 3000 руб.

7 лет назад
Sidorovaem
Екатерина 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров