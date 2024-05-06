Создать графические титры в Rive

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Ищем дизайнера на фриланс, который перенесёт готовые спортивные титры из GT Designer (файлы .gtzip) в редактор Rive. Нужны уверенные навыки Rive (или готовность быстро освоить инструмент. При успешном выполнении возможен переход на постоянную позицию в sport-tech-компании с конкурентной зарплатой и удалённым форматом.
Что нужно сделать
Получите исходный .gtzip пакет (Scorebug + Lower-third).
Воссоздайте верстку, шрифты, цветовую схему в Rive.
Настройте state machine/inputs так, чтобы менять счёт, команды, таймер, название турнира.
Передайте итоговые .riv-файлы и короткую инструкцию по параметрам.

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18 часов назад
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18 часов назад

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