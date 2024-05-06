Ищем дизайнера на фриланс, который перенесёт готовые спортивные титры из GT Designer (файлы .gtzip) в редактор Rive. Нужны уверенные навыки Rive (или готовность быстро освоить инструмент. При успешном выполнении возможен переход на постоянную позицию в sport-tech-компании с конкурентной зарплатой и удалённым форматом.

Что нужно сделать

Получите исходный .gtzip пакет (Scorebug + Lower-third).

Воссоздайте верстку, шрифты, цветовую схему в Rive.

Настройте state machine/inputs так, чтобы менять счёт, команды, таймер, название турнира.

Передайте итоговые .riv-файлы и короткую инструкцию по параметрам.