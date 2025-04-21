Здравствуйте

Есть спортивный тренажер для скалолазов (фото приложил), мне нужно создать аналогичные изображения только с другими цветами, фоном, изменить персонажа.

Как Вы это сделайте разницы нет, отрисуйте с нуля или сгенерите в ИИ все равно, главное результат - это качественная фотография, как будто сфотали, а не отрисовали

По поводу человека что ползет по тренажеру, мне нужно несколько, красивая спортивная девушку, мужчина европейской внешности и ребенок лет 10-12, все одеты в современную спортивную одежду в какой сейчас занимаются спортом, только сзади у них должен быть лого (картинку приложил) и подпись SOSTRONG.RU