Создать инфографику для маркетплейсов

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Закрыт11 заявок272 просмотра

создать 8-10 картинок для маркетплейсов + видеообложка

формат 3х4

необходим дизайнер на постоянную основу, с которым можно будет оперативно связываться для создания или изменения имеющихся креативов.

референс прикрепляю

Создание инфографикиСоздание картинок
3 месяца назад
guest_15953740194598
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