Создать мерч, рисунок для футболки

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Закрыт7 заявок173 просмотра

Нарисовать изображение для футболки, на тему гор и велосипедов. + наш лого.

Спокойный стиль отражающий профессионализм, без приколов, не мультяшный.

2 месяца назад
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