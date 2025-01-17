Создать рисунок ,похожий на референсе ( для тату)

$40
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Закрыт18 заявок427 просмотров

нарисовать рисунок похожий на примеры , с чертами женщины как скинем на фото и собачки как на фото(сброшу в личные)

Нужно сделать как контур ( эскиз для тату)

Примеры прикрепляю

Создание иллюстраций
4 месяца назад
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