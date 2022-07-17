Первая книга Глен Кук. Золотые сердца с червоточинкойНовое дело Гаррета – отыскать и вернуть похищенного сына Владычицы Бурь Рейвер Стикс, желательно до ее возвращения. Но

дело оказывается более запутанным чем казалось, а вскоре начинают погибать те,

кто с ним связан...

(придерживаться определённого направления в искусстве (например, барокко, сюрреализм, ар нуво и т.д. на выбор), размер передней и задней части обложек равен 21х14,85 см,

толщина корешка – 2,2 см.

Вторая книга - Астрид Линдгрен. Пеппи ДлинныйчулокЮмористическая повесть известной шведской писательницы о чудесных путешествиях и забавных приключениях девочки по имени

Пеппи Длинныйчулок, у которой было доброе сердце, щедрая душа и слишком горячая

голова. Размер передней и задней части обложек равен 21х14,85 см, толщина корешка – 2,2 см.

Третья книга - Стивен Кинг - Кладбище домашних животных. Размер передней и задней части обложек равен 21х14,85 см, толщина корешка – 2,2 см

Можно не супер профессионально, работа в теории выполнена человеком, который только недавно начал изучать фотошоп.

Сделать нужно СРОЧНО поэтому можете взять 1-2 обложки.

Файл psd прикрепить не удается, скину куда вам будет удобно