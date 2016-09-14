Создать в векторе лицо человека в маске.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок151 просмотр
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Создать в векторе лицо человека в маске. Анфас. Черно-белый. Основной акцент сделать на взгляде (образец в прикрепленном файле). Без излишеств.

7 лет назад
guest_14741971495237
7 лет в сервисе
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7 лет назад