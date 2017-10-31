Срисовать и разукрасить картинку - логотип.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок312 просмотров

Нужно срисовать картинку - логотип с прикрепленного файла и разукрасить в нужные цвета. Цвета должны быть яркими и насыщенными и так что бы сочетались между собою. Также рассмотрю предложения по цветовым вариациям. Размеры картинки должны быть - 2000 х 2000 пикселей. 

8 лет назад
stb_serg
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yuliyaalex
Юлия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Все класс! По всем параметрам и договоренностям все исполняется, после отрисовки макета - без проблем были внесены корректировки и учтены все пожелания. Рекомендую!
Работой с Сергеем довольна на все 100%))) Рекомендую, как положительного заказчика))

Заявки фрилансеров

yuliyaalex
Юлия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад