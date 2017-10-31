Срисовать и разукрасить картинку - логотип.

Нужно срисовать картинку - логотип с прикрепленного файла и разукрасить в нужные цвета. Цвета должны быть яркими и насыщенными и так что бы сочетались между собою. Также рассмотрю предложения по цветовым вариациям. Размеры картинки должны быть - 2000 х 2000 пикселей.