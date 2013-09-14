Срочно необходима статичная картинка на сайт

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки208 просмотров
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Необходима статичная картинка по высоте - 361 , по ширине 256 на сайт, содержащая следующую инфу:

1. Внимание акция

2. С 20 сентября по 20 октября 2013 года при покупке или заказе новой работы скидка - 30%

3. Поле "Подробнее"

Все должно быть выполнено более-менее симпатично и в сжатые сроки. В течение дня. Оплата web-money. Стоимость работы предлагайте самостоятельно. Объем - не более 75 килобайт. Формат - jpg.

P.S. Пример - акция http://www.zaochnik.com/

10 лет назад
kreed001
Евгений 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Нарисовал то, что требовалось: быстро и профессионально. Адекватная цена.
Все прошло отлично. Оплата без заминок. Рекомендую.
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