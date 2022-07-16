Разработать аватарку и обложку для магазина 'Мастер Деревяшкин', специализирующегося на производстве сувениров из дерева и фанеры. Аватарка должна быть формата PNG, размером 500х500 с названием магазина. Обложка также в формате PNG, размеры от 1240х200 до 4960х800 с названием магазина.