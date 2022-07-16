Ищется графический дизайнер для создания макета 2D игрового креатива. Задача включает сборку всех необходимых элементов для последующей анимации. Важно наличие опыта в работе с иллюстрациями и рисунками.
Створення малюнків високої якості в стилі Сімсон
Створення сюжетних малюнків високої якості в стилі мультсеріалу Сімсон.Обов’язковий зразок. Оплата висока.
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