Требуется разработать 20 векторных иллюстраций в формате SVG для категорий интернет-магазина зоотоваров. Необходимо создать единый стиль и палитру для векторных изображений, основываясь на предоставленном примере.
Створення елементів для інстаграм маски
Потрібно створити декілька елементів для інстаграм маски
Елементи:
• собака Патрона
• кісточку
• ковбасу
• мячик
• чорний кіт
• медаль
Рефренси собачки Патрона додам
Цікавить ціна проєкту та термін
Також цікавить скільки окремо коштуватиме зробити іллюстрацію Собаки Патрона
Заявки фрилансеров
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