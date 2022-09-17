Створення елементів для інстаграм маски

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Закрыт10 заявок266 просмотров

Потрібно створити декілька елементів для інстаграм маски

Елементи:

• собака Патрона

• кісточку

• ковбасу

• мячик

• чорний кіт

• медаль

Рефренси собачки Патрона додам

Цікавить ціна проєкту та термін

Також цікавить скільки окремо коштуватиме зробити іллюстрацію Собаки Патрона

3 года назад
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