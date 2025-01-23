Необходим иллюстратор для создания технических иллюстраций самолетов. Работа включает векторизацию чертежей, прорисовку существующих ливрей и шейдинг для создания псевдообъема. Предоставляются растровые чертежи и фото референсы. Нужно сделать около 15 самолетов, с видами сверху и сбоку. Примеры работ и оценка за один самолет должны быть отправлены в Телеграм.