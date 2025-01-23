Технические иллюстрации самолетов

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Закрыт6 заявок312 просмотров

Необходим иллюстратор для создания технических иллюстраций самолетов. Работа включает векторизацию чертежей, прорисовку существующих ливрей и шейдинг для создания псевдообъема. Предоставляются растровые чертежи и фото референсы. Нужно сделать около 15 самолетов, с видами сверху и сбоку. Примеры работ и оценка за один самолет должны быть отправлены в Телеграм.

Создание иллюстраций
3 месяца назад
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