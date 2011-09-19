Требуется 2 картинки для шапки сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок779 просмотров
#1$60

Требуется нарисовать 2 цветные, красивые, оригинальные картинки для шапки сайта.

Самого сайта еще нет. Будет рисоваться под нарисованные Вами картинки.

На Первой картинке изображен мужчина на Второй женщина:

Мужчина (на первой), Женщина (на второй) картинке рисует на мольберте эпизоды из своей жизни, у него есть палитра красок, перед ним мольберт и на нем в виде коллажа он рисует эпизоды из своей жизни, там могут быть изображены женщина, ребенок, работа, отдых. И картинки должны быть свежие, капли краски видны.

Все это несколько абстрактно, то есть не чисто картина человека что-то рисующего, тона все мягкие и больше светлых.

Что то в таком духе.

Не забудь те что картинке 2 на одной мужчина на другой женщина в главной роли.

Размер картинок около 1400х800px

Сделать ее нужно с закругленными краями.

И подобрать по цветопередаче так как они будут встроены в один дизайн сайта.

В приложении Вы уведите где картинка будет размещаться на сайте и примеры картинок в каком стиле хотелось бы увидеть работу.

14 лет назад
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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