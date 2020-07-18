Необходимо переделать указанное фото переделать в карандашный рисунок. Пример прилагается
Требуется CG – художник для создания концепт – арта локации в стиле Sc
Требуется создать концепт – арт космической станции в стиле Sci – Fi Все подробности в ТЗ и при личном общении. Добавлены примерные референсы, для понимания стилистики. От Вас требуется портфолио, согласование цены/времени.
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