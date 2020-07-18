Требуется CG – художник для создания концепт – арта локации в стиле Sc

Здравствуй! Очень рада, что ты заинтересовался моим заказом, мне правда нужна помощь по-настоящему хо﻿рошего, ответственного и понимающего дизайнера, так что, если это действительно ты, то давай смотреть фронт работы: 1) Необходимо ...