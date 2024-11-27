Требуется дизайн обложек на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки150 просмотров

Доброго вечера!

Я ищу дизайнера обложек на YouTube для тематики медитаций.

Необходимо наличие портфолио и выполнение тестового задания.

Бюджет будет обсужден на этапе переговоров.

Напишите в личные сообщения с прикрепленным портфолио, без него не писать!

YouTubeДизайн обложек
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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