Требуются два иллюстратора для создания иллюстраций по референсам. Работа удаленная с оплатой от 110k в месяц. Гибкий график, оплачиваемое тестовое задание. Вопросы: сколько иллюстраций в день можете создать, когда готовы начать, знакомы ли с крипто мемами и можете ли работать в других стилях. Необходимо предоставить ответы на вопросы, цену за тестовое задание, портфолио и желаемую месячную оплату.
Требуется дизайн обложек на YouTube
Доброго вечера!
Я ищу дизайнера обложек на YouTube для тематики медитаций.
Необходимо наличие портфолио и выполнение тестового задания.
Бюджет будет обсужден на этапе переговоров.
Напишите в личные сообщения с прикрепленным портфолио, без него не писать!
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