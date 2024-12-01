Требуется графический дизайнер для разработки дизайна презентационных материалов. Необходимо оформить карты, знаки, схемы и создать иллюстрации. Опыт работы от 2 лет и стильное портфолио обязательны.
Требуется графический дизайнер в команду смм-специалистов
В команду смм-специалистов требуется графический дизайнер.
Рассматриваем в том числе и новичков.
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