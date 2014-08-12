Требуется лого(персонаж) по теме Грязный Гарри

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок243 просмотра

Требуется создать персонажа по имени Грязный Гарри который впоследствии будет фигурировать во всей рекламе проекта. Грязный Гарри это название автомойки. Следует использовать образ мафиози.

11 лет назад
krasnoyarovAD
Артём 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$80
4 дня
Всё понравилось. Профессионал.
Сотрудничеством доволен. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад