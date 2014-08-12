одно изображение 1,5м х 1м второе 1м х 1м
Требуется лого(персонаж) по теме Грязный Гарри
Требуется создать персонажа по имени Грязный Гарри который впоследствии будет фигурировать во всей рекламе проекта. Грязный Гарри это название автомойки. Следует использовать образ мафиози.
Выбранный исполнитель
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