Требуется иллюстратор для создания технических иллюстраций самолетов. Необходима векторизация чертежей, прорисовка ливрей и шейдинг для псевдообъема. Работа включает около 15 самолетов с видами сверху и сбоку. Предоставляются растровые чертежи и фото референсы. Примеры работ и оценка за один самолет должны быть отправлены в Телеграм.
Требуется мастер для создания обложки сингла
Ищу профессионала для разработки обложки сингла, который будет размещен на платформах CD Baby и FreshTunes.
Задачи:
1. Ознакомиться с регламентом и техническими требованиями для обложек на указанных платформах.
2. Разработать обложку с учетом всех требований (формат, размер, разрешение и т.д.).
3. Работа должна быть выполнена качественно и профессионально.
Требования:
• Наличие опыта в создании обложек для музыкальных релизов.
• Знание специфики дизайна для стриминговых платформ и цифровой дистрибуции.
• Портфолио с примерами предыдущих работ обязательно.
Дополнительно:
Примеры дизайнов и шрифт предложу в процессе работы. Требуется человек, понимающий специфику и имеющий опыт в этой области.
Готов обсудить сроки и бюджет. Жду откликов от мастеров своего дела!
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