Ищу профессионала для разработки обложки сингла, который будет размещен на платформах CD Baby и FreshTunes.

Задачи:

1. Ознакомиться с регламентом и техническими требованиями для обложек на указанных платформах.

2. Разработать обложку с учетом всех требований (формат, размер, разрешение и т.д.).

3. Работа должна быть выполнена качественно и профессионально.

Требования:

• Наличие опыта в создании обложек для музыкальных релизов.

• Знание специфики дизайна для стриминговых платформ и цифровой дистрибуции.

• Портфолио с примерами предыдущих работ обязательно.

Дополнительно:

Примеры дизайнов и шрифт предложу в процессе работы. Требуется человек, понимающий специфику и имеющий опыт в этой области.

Готов обсудить сроки и бюджет. Жду откликов от мастеров своего дела!