Требуется нарезать картинки на части пазла

Пишем книгу на тему моды. К ней необходимы скетчи, наброски карандашом, иллюстрирующие основные понятия. Умеете рисовать? Рисовали моделей? С удовольствием будем сотрудничать В ответе напишите: 1. Ваше имя 2. Откуда вы 3. Примеры работ 4. Сколько денег за каждую работу (планируется до сотни картинок)