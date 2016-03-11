Требуется нарисовать 20 картинок для статей на сайт lifeha.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок223 просмотра

Размер: 777 x 437px

На картинке обязательно

- Логотип - https://www.dropbox.com/s/5v7hdihv7nlfzcs/lh_logo%2Beng.jpg?dl=0

- Картинка по смыслу статьи

- Стилизованное название статьи

- Ключевая мысль статьи - название, место для дополнительного текста

Примеры того что нравится на сайте http://hiterbober.ru/:

http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/03/Dropshipping-poshagovaya-instrukciya-dlya-novichkov.jpg

http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/03/Kak-nachat-biznes-s-Kitaem-poshagovaya-instrukciya.jpg

http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/03/Lidogeneraciya-obzor-ponyatiya.jpg

http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/02/Kak-prodat-mashinu-instrukciya-po-gramotnoj-prodazhe-avtomobilya.jpg

Нравится именно идея - ВСЕ КАРТИНКИ В ОДНОМ СТИЛЕ нарисованные люди из клипартов типа таких: 

http://photo-designs.ru/5710-klipart-lyudi-na-rabote-v-ofise-sotrudniki-rukovoditeli-na-prozrachnom-fone.html

Цель: сделать статью более привлекательной для пользователя и увеличить его вовлеченность в чтение

Результат прошу предоставить в виде готовых картинок для загрузки (вероятно png или что то подобное что хорошо жмется)

+ исходники в PSD

В случае успеха готовы давать постоянный объем типовых картинок для всех статей этого сайта, а так же ряда других наших проектов (объем от 10 штук в сутки)

Важно - привлекательное изображение (минисюжет) + стоимость работы с учетом объема

Вот статьи для которых нужно нарисовать картинки: 

http://lifeha.ru/vkontakte/zarabotok-vkontakte-5-sposobov-dlya-fanatov-vk.html

http://lifeha.ru/facebook/kak-zarabotat-na-facebook-5-vzry-vny-h-sposobov.html

http://lifeha.ru/youtube/kak-zarabotat-na-youtube-s-nulya.html

http://lifeha.ru/instagram/chetyre-sposoba-zarabotat-v-instagram.html

http://lifeha.ru/youtube/nazvat-kanal-na-youtube.html

http://lifeha.ru/youtube/stoimost-1000000-prosmotrov-na-youtube.html

http://lifeha.ru/avito/zarabotok-na-avito-bez-vlozhenij.html

http://lifeha.ru/na-aukcionah/kak-mozhno-zarabotat-na-aukcionah-v-internete.html

http://lifeha.ru/avito/sposoby-zarabotka-na-avito.html

http://lifeha.ru/youtube/kak-vybrat-temu-kanala-youtube.html

http://lifeha.ru/avito

http://lifeha.ru/na-aukcionah

http://lifeha.ru/youtube

http://lifeha.ru/vkontakte

http://lifeha.ru/facebook

http://lifeha.ru/instagram

http://lifeha.ru/partnerskie-programmy

http://lifeha.ru/site

http://lifeha.ru/kopirajting-statej

http://lifeha.ru/internet-magazin

Пожалуйста пишите: 

1 - свои предложения по стоимости выполнения работы

2 - сроки 

3 - сколько картинок сможете делать в день в случае дальнейшей работы

WordPress
9 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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