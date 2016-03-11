Требуется нарисовать панно из мрамора в фотошопе для распечатки в размере 5 метров на 7 метров в натуральную величину. Все текстуры мрамора соблюсти. Пример изображения прилагается. Изображение то,которое справа на картинке.
Требуется нарисовать 20 картинок для статей на сайт lifeha.ru
Размер: 777 x 437px
На картинке обязательно
- Логотип - https://www.dropbox.com/s/5v7hdihv7nlfzcs/lh_logo%2Beng.jpg?dl=0
- Картинка по смыслу статьи
- Стилизованное название статьи
- Ключевая мысль статьи - название, место для дополнительного текста
Примеры того что нравится на сайте http://hiterbober.ru/:
http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/03/Dropshipping-poshagovaya-instrukciya-dlya-novichkov.jpg
http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/03/Kak-nachat-biznes-s-Kitaem-poshagovaya-instrukciya.jpg
http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/03/Lidogeneraciya-obzor-ponyatiya.jpg
http://hiterbober.ru/wp-content/uploads/2016/02/Kak-prodat-mashinu-instrukciya-po-gramotnoj-prodazhe-avtomobilya.jpg
Нравится именно идея - ВСЕ КАРТИНКИ В ОДНОМ СТИЛЕ нарисованные люди из клипартов типа таких:
http://photo-designs.ru/5710-klipart-lyudi-na-rabote-v-ofise-sotrudniki-rukovoditeli-na-prozrachnom-fone.html
Цель: сделать статью более привлекательной для пользователя и увеличить его вовлеченность в чтение
Результат прошу предоставить в виде готовых картинок для загрузки (вероятно png или что то подобное что хорошо жмется)
+ исходники в PSD
В случае успеха готовы давать постоянный объем типовых картинок для всех статей этого сайта, а так же ряда других наших проектов (объем от 10 штук в сутки)
Важно - привлекательное изображение (минисюжет) + стоимость работы с учетом объема
Вот статьи для которых нужно нарисовать картинки:
http://lifeha.ru/vkontakte/zarabotok-vkontakte-5-sposobov-dlya-fanatov-vk.html
http://lifeha.ru/facebook/kak-zarabotat-na-facebook-5-vzry-vny-h-sposobov.html
http://lifeha.ru/youtube/kak-zarabotat-na-youtube-s-nulya.html
http://lifeha.ru/instagram/chetyre-sposoba-zarabotat-v-instagram.html
http://lifeha.ru/youtube/nazvat-kanal-na-youtube.html
http://lifeha.ru/youtube/stoimost-1000000-prosmotrov-na-youtube.html
http://lifeha.ru/avito/zarabotok-na-avito-bez-vlozhenij.html
http://lifeha.ru/na-aukcionah/kak-mozhno-zarabotat-na-aukcionah-v-internete.html
http://lifeha.ru/avito/sposoby-zarabotka-na-avito.html
http://lifeha.ru/youtube/kak-vybrat-temu-kanala-youtube.html
http://lifeha.ru/partnerskie-programmy
http://lifeha.ru/kopirajting-statej
http://lifeha.ru/internet-magazin
Пожалуйста пишите:
1 - свои предложения по стоимости выполнения работы
2 - сроки
3 - сколько картинок сможете делать в день в случае дальнейшей работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Уважаемые фрилансеры! Нужно качественно трассировать логотип в вектор, подготовить файл для резки на плоттере. Прошу откликнуться только тех, кто может выполнить работу быстро и качественно. Файл в приложении. ...Завершен9 лет назад
Нужно придумать и нарисовать эскиз для иллюстрации. Эскиз должен отразить смысл- дети, мед, пасека, деревня и т.д. Понравилась иллюстрация к книге "бесконечная сказка"idrp.ru/buy/show_book.php..., если костюмы божьих коровок переделать на пчелиные. Но увы.. В дальнейшем иллюстрацию ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Инфографика о мерах предосторожности при совершении покупок в Интернете путем платежа на кошелек (подробности и черновые наброски предоставим исполнителю ). Слоган: "Прежде чем платить проверьте и сохраните данные продавца" Нужно доходчиво визуализировать 4 ...Завершен9 лет назад
есть набросок картинки (то что нужно - во вложении) - надо нормально сделать в фотошопе - в высоком разрешении есть изображение волка - но оно в низком разрешении - взято на яндекс-картинки ...Завершен9 лет назад
Необходимо нарисовать личную монограмму. Нужно несколько вариантов. Один простой: просто красивое переплетение букв. Второй посложнее: с красивым оформлением рядомИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
По сути, работа заключается в поиске и сборе в один файл в векторе. http://stickeravto.ru/index.php?route=information/information&information_id=13&yclid=1146917060360538441Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для сайта требуется много политических карт Европы и мира разных столетий по представленному образцу, а так же с разработанным с нуля стилем. Что нужно отображать на картах – нанесение границ, цветных заливок территорий, стрелок ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен художник (иллюстратор) так называемый дизайнер иконок. Иконки двух видов (цвет и ч/б одни и те же) Это минииконки диаметров примерно 2см. 70шт. Работа в паре с основным дизайнером нашей компании. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад