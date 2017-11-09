Требуется перерисовать картинку в фотошопе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок294 просмотра

Черно белая картинка. Требуется наложить одну картинку на другую или перерисовать. 

На выходе должен получиться красивый логотип в формате .PNG

8 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень быстро изменили лого! Рекомендую!
Отличный заказчик. Советую.

Заявки фрилансеров

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад