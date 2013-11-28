Требуются художники

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок400 просмотров

Здравствуйте, я ищу художника, умеющий делать рисунки вот для таких видео ("http://www.youtube.com/watch?v=TLxj8bP8yZ4")- Дудл Видео. Требование к художнику:

- Варианты ваших предыдущих работ (картины, рисунки, и.т.д)

- Цену ( в рублях) за один рисунок

Благодарю за внимание

P.S Заранее прошу прощения, если не смогу всем ответить.

11 лет назад
Nikky12
Низами 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dementia_vikko
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось работа Виктории, все работа была сделана быстро и качественно
Работа оплачена в срок, было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Dementia_vikko
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад