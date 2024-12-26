Необходимо написать и оформить статью на тему 'Уличное искусство' с уникальностью текста не менее 70%. Оформление должно быть выполнено в программе Illustrator, с добавлением иллюстраций и рисунков. Пример работы прилагается.
Цветная обложка для киноповести Мотря, автор Валерий Марро
Левая часть обложки. Летнее, солнечное утро., околица украинского, с цветущими садами, села. На краю дороги стоит Мотря- 45 лет, карие глаза, высокий лоб, темно русые волосы, миловидные черты лица. На ней светлая, цветная, нарядная блузка, на груди - бусы,. На ней синяя юбка, простенькие, коричневые туфли на низком каблуке. Она напряжённо всматривается вдаль дороги ожидая появления там машины, где может быть и ее любимый сын Василий, отбывший положенные три года срочной службы в элитных войсках ВДВ. Правая часть обложки должна быть отделена от левой темной, косой линией - с верхнего правого угла до нижнего левого. Здесь - контрастное, по отношению к левой части, ночное, звездное небо, темная степь с редкими островками леса, и мчащийся, где-то вдалеке, на самом горизонте, по железнодорожному пути, освещая себе путь мощными фарами, пассажирский состав со светящимися окнами купейных вагонов. Там, прошлой ночью, один за другим, происходили события, в том числе и трагические, неизвестные Мотре...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется графический дизайнер для разработки маскота проекта и анимированных стикеров для Телеграма. Необходим опыт в иллюстрации и анимации, а также навыки работы с графическими редакторами. Бюджет обсуждается.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для перевода китайских надписей на русский язык с соблюдением оригинального дизайна. Необходимо обеспечить корректность перевода и соответствие шаблону. Убедитесь, что текст сохраняет смысл и визуальную структуру оригинала.Закрыт4 месяца назад
Ищется графический дизайнер для разработки креативных и привлекательных презентаций и обложек. Необходим высокий уровень художественного вкуса и внимание к деталям. Работы связаны с актуальными историями и требуют оригинального подхода.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания карточек на вб. Рассматриваются различные варианты исполнения. Обсуждение деталей проекта возможно в личных сообщениях.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания рекламных макетов для социальных сетей. Необходимо разработать креативные и привлекательные баннеры, способные привлечь внимание аудитории. Ожидается оригинальный подход и высокий уровень исполнения.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходим дизайнер для обновления карточек товара в категории сад огород в связи с подготовкой к новому сезону. Включает создание новых иллюстраций и рисунков для обновления визуального контента.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания уникальных и привлекательных постов в Инстаграме и Телеграме. Ожидается креативный подход и хорошее владение визуальным контентом, соответствующим заданной тематике.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания обложки к YouTube-ролику. Ищется креативный подход и опыт в графическом дизайне. Поделитесь своими идеями и примерами работ.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания мемов и постов для Pinterest. Основные обязанности: работа с типографикой, подбор шрифтов и знание контент-трендов. Опыт в сфере таро и эзотерики будет плюсом.Закрыт4 месяца назад