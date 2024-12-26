Цветная обложка для киноповести Мотря, автор Валерий Марро

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Левая часть обложки. Летнее, солнечное утро., околица украинского, с цветущими садами, села. На краю дороги стоит Мотря- 45 лет, карие глаза, высокий лоб, темно русые волосы, миловидные черты лица. На ней светлая, цветная, нарядная блузка, на груди - бусы,. На ней синяя юбка, простенькие, коричневые туфли на низком каблуке. Она напряжённо всматривается вдаль дороги ожидая появления там машины, где может быть и ее любимый сын Василий, отбывший положенные три года срочной службы в элитных войсках ВДВ. Правая часть обложки должна быть отделена от левой темной, косой линией - с верхнего правого угла до нижнего левого. Здесь - контрастное, по отношению к левой части, ночное, звездное небо, темная степь с редкими островками леса, и мчащийся, где-то вдалеке, на самом горизонте, по железнодорожному пути, освещая себе путь мощными фарами, пассажирский состав со светящимися окнами купейных вагонов. Там, прошлой ночью, один за другим, происходили события, в том числе и трагические, неизвестные Мотре...

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