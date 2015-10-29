Улучшить внешний вид Visio диаграмм

Задача: красиво перерисовать 5 диаграм в MS Visio. Все диаграммы похожего объема, пример такой диаграммы в аттаче. Проект желательно начать делать с воскресенья, но утро понедельника тоже подойдет. Пишите первое слово в заявке "выходные". Работа через безопасную сделку или напрямую по факту (могу частями по каждой диаграмме). Примеры работ в заявке – только диаграммы Visio сделанные вами.