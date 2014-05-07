Уменьшить вес ,не потеряв качество

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок181 просмотр
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Доброго вечера.

Господа специалисты.

Имеем два фоновых рисунка, размером 2.40 мб (1920 х 1103 пикселей) и 2.16 мб (1810 х 1040)

Очевидно, что для background это очень много.

Необходимо уменьшить вес, максимально сохранив, или вовсе не утратив качество.

Без изменений размеров, разумеется.

Спасибо.

P.S. - господа, пожалуйста, без всяких онлай сервисов и т.д., мы с Вами взрослые люди.

10 лет назад
Multiservers
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$6
1 день
Спасибо Александру! Очень вовремя, очень быстро, очень качественно! Спасибо за время и прямые руки!
Приятный человек и ответственный заказчик! Спасибо за быструю оплату!
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