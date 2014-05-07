Уменьшить вес ,не потеряв качество

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Доброго вечера.
Господа специалисты.
Имеем два фоновых рисунка, размером 2.40 мб (1920 х 1103 пикселей) и 2.16 мб (1810 х 1040)
Очевидно, что для background это очень много.
Необходимо уменьшить вес, максимально сохранив, или вовсе не утратив качество.
Без изменений размеров, разумеется.
Спасибо.
P.S. - господа, пожалуйста, без всяких онлай сервисов и т.д., мы с Вами взрослые люди.
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