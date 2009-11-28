Заказчик хочет стилизованную "фотографию города будущего", вот пример http://webfile.ru/4123165 Опишите как вы её можете сделать - через 3д модели или просто иллюстрацией, укажите стоимость, сроки и подобные работы, которые вы уже делали. Изображение делается для компании - ...
Урок в фотошоп по созданию анимированного аватара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПЕРЕПИСКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, пжл.!!! [email protected]
Уже делали на этом сайте. Теперь немогу найти файлы. Придется сделать еще раз.
В общем, на двух полосах нужно продемонстрировать с изображениями и комментариями, "что, зачем, куда нажимаем" в фотошопе, чтобы создать анимированную аватарку. Примеров много в сети.
от вас нужен рублевый счет в банке. Аватар должен подходить для мальчиков 16 лет.
предложения шлите на [email protected]
желательно сразу с аваткой, процесс изготовления которой будете описывать
аватар - красная лапа с когтями, которая царапает фон и на нем остаются следы когтей.
5-6 скриншотов по изготовлению аватарки и столько же по анимации. с комментами.
500 рублей
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