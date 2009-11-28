Урок в фотошоп по созданию анимированного аватара

ПЕРЕПИСКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, пжл.!!! [email protected]

Уже делали на этом сайте. Теперь немогу найти файлы. Придется сделать еще раз.

В общем, на двух полосах нужно продемонстрировать с изображениями и комментариями, "что, зачем, куда нажимаем" в фотошопе, чтобы создать анимированную аватарку. Примеров много в сети.

от вас нужен рублевый счет в банке. Аватар должен подходить для мальчиков 16 лет.

предложения шлите на [email protected]

желательно сразу с аваткой, процесс изготовления которой будете описывать

аватар - красная лапа с когтями, которая царапает фон и на нем остаются следы когтей.

5-6 скриншотов по изготовлению аватарки и столько же по анимации. с комментами.

500 рублей