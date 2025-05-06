Услуги арт-иллюстратора для логотипа и принтов одежды

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт2 заявки151 просмотр

Ищу арт-иллюстратора для создания логотипа для бренда одежды и принтов, вдохновлённых стилем популярных американских хип-хоп исполнителей. Логотип и изображения должны быть в мультяшном или комиксном стиле. Бюджет до 150$.

Дизайн одеждыСоздание иллюстрацийСоздание логотипов
21 час назад
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Александр
 
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18 минут назад
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Владислав
 
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20 часов назад