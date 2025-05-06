Требуется создать иллюстрацию для обложки книги. Срок выполнения - неделя, но желательно быстрее. Ожидаются предложения по бюджету. Укажите свой опыт и примеры работ.
Услуги арт-иллюстратора для логотипа и принтов одежды
Ищу арт-иллюстратора для создания логотипа для бренда одежды и принтов, вдохновлённых стилем популярных американских хип-хоп исполнителей. Логотип и изображения должны быть в мультяшном или комиксном стиле. Бюджет до 150$.
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