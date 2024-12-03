Вакансия Matte paint художника

Я ищу Matte paint художников для работы над несколькими сериальными проектами.

Основная задача заключается в модификации и/или дорисовке фонов отснятого материала.

Работа удаленная, оплата сдельная, условия обсуждаются индивидуально.

От кандидатов требуется наличие портфолио, ответственность и качество исполнения, умение работать в команде по четким творческим и техническим заданиям, а также готовность приступить к задачам в ближайшее время.