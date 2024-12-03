Вакансия Matte paint художника

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка165 просмотров

Я ищу Matte paint художников для работы над несколькими сериальными проектами.

Основная задача заключается в модификации и/или дорисовке фонов отснятого материала.

Работа удаленная, оплата сдельная, условия обсуждаются индивидуально.

От кандидатов требуется наличие портфолио, ответственность и качество исполнения, умение работать в команде по четким творческим и техническим заданиям, а также готовность приступить к задачам в ближайшее время.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
14 часов назад
53 отзыва
5 месяцев назад