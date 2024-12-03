Требуется дизайнер для создания товарных карточек и инфографики. Ищем специалиста с опытом в визуальном контенте, который сможет быстро выполнять задачи на этой неделе. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.
Вакансия Matte paint художника
Я ищу Matte paint художников для работы над несколькими сериальными проектами.
Основная задача заключается в модификации и/или дорисовке фонов отснятого материала.
Работа удаленная, оплата сдельная, условия обсуждаются индивидуально.
От кандидатов требуется наличие портфолио, ответственность и качество исполнения, умение работать в команде по четким творческим и техническим заданиям, а также готовность приступить к задачам в ближайшее время.
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