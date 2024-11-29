Веб-дизайнер для оформления соцсетей и YouTube

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Ищу веб-дизайнера для оформления соцсетей и превьюшек на YouTube.

Нужен опыт создания современного дизайна обложек, знание трендов 2024/2025, умение делать кликбейт для повышения CTR.

Рассматриваем свежие идеи, текущий стиль обложек канала в расчет не берем.

Обязанности: создание 5–10 обложек для видео в месяц, оформление соцсетей (аватарки, баннеры).

Тестовое задание оплачивается при положительном результате.

YouTubeСоздание аватарокСоздание баннеровСоздание превью
5 месяцев назад
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