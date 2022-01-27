Необходимо видоизменить персонажей из мобильной игры Brawl Stars. Например - нарисовать как бы данный персонаж выглядел в детстве, как бы он выглядел старым/худым/толстым и так далее. Прикрепляю пример преобразования персонажа из обычного в молодого и из обычного в Толстого. 1 заказ - 10 фото. Сколько Вы бы хотели получить денег за этот заказ?

ps. Справа оригиналы персонажей, слева то, что необходимо сделать.