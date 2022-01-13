Визуал для ленты Инстаграм (Таро)

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка565 просмотров
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Нужно сделать визуал для ленты инстаграм Таролога (карты Таро).

30 картинок.

Они должны идти "бесконечной" лентой. Пример - в образце в файле.

Так ярко - не обязательно, но можно.  Тема - карты Таро, без камней и амулетов. 

2 года назад
Napoli2007
Надежда 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад