Визуал для ленты Инстаграм (Таро)

На основе героев игры Portal 2 сделать иллюстрацию или несколько иллюстраций основываясь на доступных Portal2 картинках или векторах из интернета. Нужно изменить "лица" героев на двух персонажей. Первый персонаж - Pepe The Frog Второй персонаж - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать визуал для ленты инстаграм Таролога (карты Таро).
30 картинок.
Они должны идти "бесконечной" лентой. Пример - в образце в файле.
Так ярко - не обязательно, но можно. Тема - карты Таро, без камней и амулетов.
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