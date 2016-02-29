Визуализация креативных идей для презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок220 просмотров

Необходимо нарисовать картинки визуализации  креативных идей рекламных конструкций. Идеи есть- нужна визуализация. Очень желательно понимание  специфики наружной рекламы и рекламных конструкций, чтоб эти идеи можно было воплотить в жизнь.  Главное, аккуратные и презентабельные картинки. Ищем дизайнера, который мог бы время от времени сотрудничать с нами  в этом направлении. Описание наших идей по визуалу  вышлю на электронку.

9 лет назад
NataliUh
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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