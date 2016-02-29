Визуализация креативных идей для презентации

Необходимо нарисовать картинки визуализации креативных идей рекламных конструкций. Идеи есть- нужна визуализация. Очень желательно понимание специфики наружной рекламы и рекламных конструкций, чтоб эти идеи можно было воплотить в жизнь. Главное, аккуратные и презентабельные картинки. Ищем дизайнера, который мог бы время от времени сотрудничать с нами в этом направлении. Описание наших идей по визуалу вышлю на электронку.