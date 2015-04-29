Есть старый скан документа, нужно максимально улучшить качество

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок237 просмотров

Документ отсканирован в невысоком разрешении. Нужно отредактировать, что бы получить максимальную четкость и цвета для читаемости, печати в формате А4 а так же для размещения на сайте.

10 лет назад
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров