Закрасить участки на генплане поселка. В файле jpg

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Закрыт13 заявок172 просмотра

Добрый день! Необходимо закрасить порядка 36 участков на генплане поселка. http://www.aviatorov.ru/#plan План поселка находится на этом сайте. Закрасить участки нужно в Jpg-файле. Файл есть, осталось только закрасить.

12 лет назад
AlexNesnov
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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