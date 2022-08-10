Требуется художник, проживающий в Беларуси, для создания около ста реалистичных иллюстраций для книги на год. Рисунки должны быть чёрно-белыми с минимумом цвета, изображающие взрослых людей. Сначала будет тестовое задание, далее работа по согласованию сюжетов через Skype. Оплата раз в месяц по количеству выполненных работ.