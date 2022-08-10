Зробити ілюстрації до квест-кімнат

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки241 просмотр

Шукаю українських талановитих ілюстраторів.

Потрібно зробити в одному стилі 5 ілюстрацій по темам квест-кімнат:

1. Штамм

2. X-MEN

3. Майнкрафт

4. Silent Hill

5. Гарри Поттер

Ілюстрації потрібні на превьюшки сторінок web-сайту з урахуванням, що наступною задачою буде зробити на основі цих ілюстрацій зображення в шапку сторінок сайту (ширина 1920 рх)

3 года назад
HelenM
Елена 
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