Зробити SVG по згенерованій картинці

$15
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Завершен3 заявки31 просмотр

Треба зробити svg для сайта по згенерованій світлині. Без артефактів і розмитих зон.

6 месяцев назад
pamir22
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
6 месяцев назад
$15
2 дня
Escrow
Все просто супер. Швидко і дуже крутий результат! Дякую ?
Дуже дякую за довіру, було цікаво попрацювати над вашим проектом!

Заявки фрилансеров

Дарья
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 месяцев назад
AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
6 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
6 месяцев назад
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