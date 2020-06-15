3-D визуализация столовой

  1. Биржа фриланса
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3-D визуализация столовой, в цвете. Надо посчитать цену и сроки выполнения

Предоставление цветовой гаммы стен, потолка. Сочетание с зеленым цветом, одной из стен.

5 лет назад
guest_15924711037123
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров