3Д интерьер со скрытым профилем

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт2 заявки31 просмотр

Здравствуйте!

Нужен красивый интерьер со скрытым профилем (5 ракурсов). Скрытый профиль должен быть как на потолке, так и в плинтусе а также с подстветкой.

Также нарисовать 3д модель самого профиля и показать в разрезе как тут:

https://disk.yandex.ru/d/GfIKfhlwTyaxHw

Пишите стоимость работ.

Примеры скрытых профилей:

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fpic.rutubelist.ru%2Fuser%2F77%2Fdb%2F77db07b19004674318c404d536d740ba.jpg&lr=21735&pos=11&rpt=simage&text=скрытый%20профиль%20с%20подсветкой

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fwww.mks-potolki.ru%2Fimages%2F2021%2F09%2F10%2Froundp_gal7.jpg&lr=21735&pos=40&rpt=simage&text=скрытый%20профиль%20с%20подсветкой%20потолок

3D-моделированиеДизайн интерьеров
3 месяца назад
govrementgov
Дмитрий 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
3 месяца назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
3 месяца назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры