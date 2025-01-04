Здравствуйте!

Нужен красивый интерьер со скрытым профилем (5 ракурсов). Скрытый профиль должен быть как на потолке, так и в плинтусе а также с подстветкой.

Также нарисовать 3д модель самого профиля и показать в разрезе как тут:

https://disk.yandex.ru/d/GfIKfhlwTyaxHw

Пишите стоимость работ.

Примеры скрытых профилей:

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fpic.rutubelist.ru%2Fuser%2F77%2Fdb%2F77db07b19004674318c404d536d740ba.jpg&lr=21735&pos=11&rpt=simage&text=скрытый%20профиль%20с%20подсветкой

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fwww.mks-potolki.ru%2Fimages%2F2021%2F09%2F10%2Froundp_gal7.jpg&lr=21735&pos=40&rpt=simage&text=скрытый%20профиль%20с%20подсветкой%20потолок