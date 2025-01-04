Требуется разработать планировку офиса площадью 98,5 кв. м с лаунж-зоной, двумя рабочими зонами и ресепшеном. Важна оптимальная эргономика и функциональность. Необходима визуализация с пояснениями и изображениями в хорошем качестве (PDF, PNG, JPG). Учитывать предложенный план и варианты с нестандартными столами.
3Д интерьер со скрытым профилем
Здравствуйте!
Нужен красивый интерьер со скрытым профилем (5 ракурсов). Скрытый профиль должен быть как на потолке, так и в плинтусе а также с подстветкой.
Также нарисовать 3д модель самого профиля и показать в разрезе как тут:
https://disk.yandex.ru/d/GfIKfhlwTyaxHw
Пишите стоимость работ.
Примеры скрытых профилей:
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fpic.rutubelist.ru%2Fuser%2F77%2Fdb%2F77db07b19004674318c404d536d740ba.jpg&lr=21735&pos=11&rpt=simage&text=скрытый%20профиль%20с%20подсветкой
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fwww.mks-potolki.ru%2Fimages%2F2021%2F09%2F10%2Froundp_gal7.jpg&lr=21735&pos=40&rpt=simage&text=скрытый%20профиль%20с%20подсветкой%20потолок
Заявки фрилансеров
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