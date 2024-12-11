3D-визуализатор для дизайна интерьера

Ищется специалист для разработки 2-3 вариантов планировки квартиры для семьи из 4 человек. Необходимо учесть требования к комнатам, мебели и функциональным зонам. 3D-визуализация не требуется, только расстановка мебели. Возможна дополнительная работа по сантехнике и электрике после согласования планировки.