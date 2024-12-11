3D-визуализатор для дизайна интерьера

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт8 заявок41 просмотр

Ищется 3D-визуализатор для постоянного сотрудничества.

Работа в стилях нео-классика, современный стиль, арт-деко, иногда минимализм.

Есть интересный проект в нео-классике в сталинке.

Обязательно чувство стиля и вкус.

Архитектурное, художественное или дизайн интерьера образование приветствуется.

Опыт в сфере дизайна интерьера будет большим плюсом.

Присылайте портфолио и условия работы.

Визуализация объектовДизайн интерьеров
5 месяцев назад
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