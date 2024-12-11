Ищется специалист для разработки новой планировки квартиры. Необходимо создать функциональный и стильный дизайн, учитывающий все потребности и предпочтения. Важно учесть оптимальное распределение пространства и создание уютной атмосферы.
3D-визуализатор для дизайна интерьера
Ищется 3D-визуализатор для постоянного сотрудничества.
Работа в стилях нео-классика, современный стиль, арт-деко, иногда минимализм.
Есть интересный проект в нео-классике в сталинке.
Обязательно чувство стиля и вкус.
Архитектурное, художественное или дизайн интерьера образование приветствуется.
Опыт в сфере дизайна интерьера будет большим плюсом.
Присылайте портфолио и условия работы.
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