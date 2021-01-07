Здравствуйте, Требуется визуализация дизайна интерьера дома. Исполнение в два этапа: 1) кухня, гостиная прихожая и лестница. Сроки 2 недели. 2) 3 спальни и 2 санузла. Сроки 2 месяца. Исполнение желательно в скетчапе с прилагаемыми скринами. Стиль, фотографии, цветовая гамма и ...
3д визуализация интерьера со стеклянными перегородками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 3d интерьера.
На плане помещения красным кружочком показано где стоит человек и линиями показано куда он смотрит, то есть из какой точки должна быть построена перспектива 3d визуализации.
Справа и слева стеклянные каркасные перегородки типа Freestyle (между стёклами алюминиевые стойки шириной 40мм). Дверь цельностеклянная толщиной 10мм с ручкой-трубой, в полу доводчик. Над дверью рекламный короб. Пример визуализации цельностеклянной перегородки и двери есть во вложенной фотке.
Высота до потолка 3500мм. Высота стеклянных перегородок 2500мм. Выше между перегородками и потолком ничего нет. Только над дверями реклама.
На полу мраморная плитка 600х600 темного оттенка примерно 4х9 рядов (2400мм на 5400мм). От стеклянных перегородок до тёмной плитки должен быть отступ симметричный отступ с обоих сторон. Этот отступ выкладывается плиткой светлого тона.
На потолке заливной витраж такого же размера, что и тёмная плитка на полу (2400х5400мм)
Витраж должен крепиться к потолку на точечные коннекторы диаметром 40мм.
Основной потолок вокруг витража - темно коричневый грильяж (решетка).
Первый вариант надо предоставить завтра до 15-00.
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