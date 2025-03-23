Строю в вольере игровую зону для котеек (6x6 метров). Сам каркас уже установили, дальнейшее видение - как делать есть. Необходимо нарисовать/визуализировать задумку на основании того, что уже готово, плюс доработать/придумать - как доделать, чтобы было эстетично.

Смогу скинуть: