Дизайн беседки/игровой зоны для котиков

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Закрыт7 заявок38 просмотров

Строю в вольере игровую зону для котеек (6x6 метров). Сам каркас уже установили, дальнейшее видение - как делать есть. Необходимо нарисовать/визуализировать задумку на основании того, что уже готово, плюс доработать/придумать - как доделать, чтобы было эстетично.

Смогу скинуть:

  • видео + фото того, что есть на данный момент

  • Фотку игровой зоны, которая нравится (для ориентации)

  • Каталог материалов для оформления - для ориентации, что можно быстро докупить и смонтировать.

Визуализация объектовДизайн объектов
месяц назад
orlandotem
Макс 
45 лет
14 лет в сервисе
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месяц назад

Выбранный исполнитель

3designmax84
Заур 
41 год
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8 часов назад
месяц назад
$150
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Интерьеры и Экстерьеры

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Олеся
 
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8 дней назад
месяц назад
3designmax84
Заур 
41 год
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Валерия
 
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Виктор
 
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