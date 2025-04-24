Дизайн дома, офиса и шоурума для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Открыт2 заявки13 просмотров

Ищу Дизайнера интерьеров для создания дизайна дома, офиса и шоурума для компании. Необходимы сопровождение и рендеринг. Работа удаленная, время связи по EST. Важно, чтобы была возможность принятия денег из США. Бюджет обсуждается.

Дизайн интерьеровРендеринг
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
день назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Дмитрий
 
42 года
7 дней в сервисе
Был
15 минут назад
день назад