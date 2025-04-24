Потрібна розробка інтер'єру вітальної кімнати в стилі модернізм з акцентом на деталі. Необхідно включити стіл, стільці, картини та інші меблі для створення гармонійного простору.
Дизайн дома, офиса и шоурума для компании
Ищу Дизайнера интерьеров для создания дизайна дома, офиса и шоурума для компании. Необходимы сопровождение и рендеринг. Работа удаленная, время связи по EST. Важно, чтобы была возможность принятия денег из США. Бюджет обсуждается.
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