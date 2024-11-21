Дизайн і архітектура квартири під ремонт

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт6 заявок58 просмотров

Потрібен ДИЗАЙНЕР-АРХІТЕКТОР для розробки концепції та проектування дизайну квартири. Квартира з вторинного ринку, стан – під генеральний ремонт та відновлення.

Потрібно розробити концепцію і стиль дизайну, зробити 3Д моделювання (візуалізацію), а також розробити тех. документацію для будівельників (з витратами матеріалів та, бажано, робочого часу (нормо-години)). Цікавлять зручні, практичні та розумні дизайни для економічних і бюджетних ремонтів.

Надсилайте цікаві пропозиції в їх Ваші портфоліо!)

3D-моделированиеВизуализация объектовДизайн интерьеровСоздание чертежей
5 месяцев назад
RoMa120
Роман 
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Заявки фрилансеров

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Интерьеры и Экстерьеры
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