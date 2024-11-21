Требуется разработка проекта по реконструкции кровли деревенского дома с заменой крыши и расширением пространства для создания летней кухни. Обратите внимание на представленные материалы в презентации.
Дизайн і архітектура квартири під ремонт
Потрібен ДИЗАЙНЕР-АРХІТЕКТОР для розробки концепції та проектування дизайну квартири. Квартира з вторинного ринку, стан – під генеральний ремонт та відновлення.
Потрібно розробити концепцію і стиль дизайну, зробити 3Д моделювання (візуалізацію), а також розробити тех. документацію для будівельників (з витратами матеріалів та, бажано, робочого часу (нормо-години)). Цікавлять зручні, практичні та розумні дизайни для економічних і бюджетних ремонтів.
Надсилайте цікаві пропозиції в їх Ваші портфоліо!)
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