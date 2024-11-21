Потрібен ДИЗАЙНЕР-АРХІТЕКТОР для розробки концепції та проектування дизайну квартири. Квартира з вторинного ринку, стан – під генеральний ремонт та відновлення.

Потрібно розробити концепцію і стиль дизайну, зробити 3Д моделювання (візуалізацію), а також розробити тех. документацію для будівельників (з витратами матеріалів та, бажано, робочого часу (нормо-години)). Цікавлять зручні, практичні та розумні дизайни для економічних і бюджетних ремонтів.

Надсилайте цікаві пропозиції в їх Ваші портфоліо!)